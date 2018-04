'Heroico', a repercussão da imprensa após classificação do PSG

Além da imprensa, alguns jogadores também expressaram suas sensações após a épica partida. Wayne Rooney, craque do Manchester United e da seleção inglesa, se disse impressionado: "Essa performance do PSG com dez jogadores foi uma das melhores que eu já vi", afirmou o atacante inglês. John Heitinga, defensor holandês que defende o Hertha Berlin, também fez questão de elogiar os jogadores da equipe francesa: "PSG versus Chelsea foi insano! Tiremos o chapéu para o PSG, que jogou mais de noventa minutos com dez homens".

