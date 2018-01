Heróis e um trapalhão de fim de semana O Campeonato Brasileiro mal começou e já despontam candidatos a destaque. Se não para toda a temporada, pelo menos para consumo imediato. Autores de gols bonitos ou salvadores, no fim de semana, curtiram momentos de herói no dia seguinte. Deivid, Marcelinho Carioca, Sérgio Alves, Dimba sentiram o gosto de ocupar manchetes por suas proezas. Mas houve também quem ficou na boca do povo por trapalhadas ? e nesse quesito ninguém supera Júlio César, goleiro do Flamengo e protagonista do lance mais curioso da segunda rodada, na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia. Marcelinho Carioca é um dos que vivem em estado de graça. O ex-pé-de-anjo do Corinthians desembarcou no Vasco no início do ano, depois de exílio no Japão, e em pouco tempo se transformou em ídolo da torcida. Para tanto, contribuíram a saída de Petkovic e os gols que tem feito. Os dois mais recentes ? e de falta ? nos 6 a 4 sobre o Goiás, domingo, em São Januário. ?Me sinto feliz aqui?, afirma o meia, de 31 anos. ?Estou perto de meus amigos e com minha família. Essa torcida maravilhosa me adora. O que mais posso querer??, questiona, sem modéstia. Quem não pode se queixar também é Deivid. Com menos de dois meses de Cruzeiro, já não dá importância ao fato de ter saído do Corinthians meio a contragosto. Em 12 jogos pelo time mineiro, marcou 12 vezes ? três só no domingo contra o São Paulo. Por isso, não faltam juras de amor à nova casa. ?Fui recebido com carinho, por companheiros e torcedores?, festeja. Felicidade pelo jeito é o que não falta na rotina de Sérgio Alves, 32 anos, experiente, rodado e que se tornou ponto de referência na Ponte Preta. No domingo, fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta e comemorou até com os reservas. ?Tive proposta para sair, mas ficarei aqui até o fim do ano?, avisa. Promessa semelhante à de Editácio Vieira de Andrade, o Dimba, 29 anos e desde janeiro no Goiás. Quando chegou, por indicação de Nelsinho Baptista, encarou olhares desconfiados. Mas ganhou confiança de críticos ao marcar quatro gols nos 7 a 1 sobre o Real, na semifinal do Campeonato Goiano. Domingo, fez mais dois, na derrota para o Vasco. ?O namoro entre eu e o Goiás demorou, mas acabou em casamento?, compara o jogador, 1m74, 73 quilos. Final feliz também o clássico em entre cariocas e baianos, em Salvador. Pelo menos para Júlio César. O goleiro do Flamengo foi o protagonista de cena rara, aos 29 minutos do segundo tempo. Quando tentou repor a bola em jogo, fez com que batesse na nuca do zagueiro Fabinho e voltasse para o próprio gol. Era o empate por 1 a 1. ?Foi uma fatalidade?, explicou várias vezes, ao mesmo tempo em que buscou atenuantes. ?Em cima da hora, defendi um chute do Cláudio e evitei o empate?, já que o time havia recuperado vantagem com gol de Fernando Baiano. Para alívio geral.