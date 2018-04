Herrera deve perder lugar para Caio no time do Botafogo O técnico interino do Botafogo, Flávio Tenius, barrou o atacante argentino Herrera e deu chance a Caio no ataque titular durante o treino realizado nesta quinta-feira. A tendência é que ele promova essa mudança no jogo de domingo, contra o Atlético-MG, em Sete Lagoas (MG), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.