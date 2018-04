Herrera espera boa parceria com Abreu no Botafogo

"Estou muito contente. Abreu é um grande jogador, com muita trajetória. Garanto que teremos muita dedicação e lutaremos ao máximo. Tomara que façamos uma boa parceria e consigamos títulos importantes", comentou o jogador, que foi contratado por empréstimo.

Herrera comentou também que buscará inspiração no compatriota Fischer, ídolo do Botafogo na década de 70. "Estou muito contente em jogar pelo Botafogo, um grande clube e do futebol carioca. Já ouvi falar do Fischer, um ídolo do Botafogo e que representou muito bem a Argentina. Tomara que eu possa dar o melhor de mim e dar alegrias à torcida".

Dos jogadores argentinos mais recentes, Herrera contou que se espelha em Batistuta. "Maradona é o maior ídolo argentino, foi o melhor de todos. Na minha posição, Batistuta foi o grande nome, o grande atacante que vi jogar", declarou.

Em sua apresentação, o atacante argentino vestiu a camisa número 17, de sua preferência. "O número é o que gosto, faz vários anos que jogo com a 17. Me sinto bem com ela", comentou, sem valorizar a superstição do número. "Se você não entra em campo com muita vontade e disposição, a superstição não adianta. O principal é o trabalho e a dedicação para estar bem sempre".