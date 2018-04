Herrera estreia pelo Botafogo contra o Macaé

Além do argentino, o zagueiro Antônio Carlos e o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro também chegaram ao Botafogo neste ano e vão enfrentar o Macaé. O Botafogo vai entrar em campo com: Jefferson; Alessandro, Antônio Carlos, Wellington e Marcelo Cordeiro; Leandro Guerreiro, Fahel, Eduardo e Lucio Flavio; Jorge Luiz e Herrera.

"A semana em Saquarema e a anterior em General Severiano foram bem proveitosas. Fiz, inclusive, elogios ao grupo na reunião que tivemos quinta-feira, devido ao empenho e a união. Estamos aptos para a estreia, pois nos condicionamos bem", avaliou Estevam Soares.

O treinador confirmou que Eduardo venceu a disputa com Eduardo por uma vaga no meio-de-campo do Botafogo. "Eduardo veio com uma nova performance e outra mentalidade. Isso é bom para o homem e para o clube. Houve tanto empenho que ganhou a vaga. A situação dele no ano passado, quando treinou em separado, serviu de lição", disse.