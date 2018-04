Herrera festeja boa fase no Botafogo, mas mantém calma Em apenas duas partidas, o atacante Herrera já se transformou em ídolo da torcida do Botafogo. Afinal, ele marcou gols nos dois jogos do clube no Campeonato Carioca, e mostrou muita disposição em campo. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Friburguense, o jogador comemorou a boa fase, mas manteve a calma ao falar sobre seu momento na equipe.