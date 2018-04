Herrera se diz empolgado para jogar no Engenhão

"Não chega a ser ansiedade, mas vai ser muito lindo estrear diante da torcida no nosso próprio campo. Me sinto muito bem, com muita confiança. Penso em fazer bom um jogo e ajudar os companheiros. Tomara que consigamos a vitória", afirmou o atacante argentino.

Herrera disse que ainda precisa melhorar o seu condicionamento físico no Botafogo. "Quando cheguei ao Botafogo, tinha só dois dias de treinos no Grêmio, após 30 de férias. Os primeiros dias são difíceis, ainda mais aqui no Brasil. Com o decorrer dos jogos e treinos, todos vamos nos sentir melhor", disse.