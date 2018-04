Herta Berlim perde; Borussia só empata Com dois gols do japonês Nahoriro Takahara, o Hamburgo derrotou o Herta Berlim por 2 a 1 neste domingo, e melhorou um pouco mais sua posição na tabela de classificação do Campeonato Alemão. Após a sexta rodada, o time ocupa a 13ª posição. O Herta é 15º. Em outra partida deste domingo, o Mainz empatou por 1 a 1 com o Borussia Dortmund. O checo Jan Koller abriu a contagem para o Mainz, mas o atacante Benjamin Auer empatou no segundo tempo. Com o empate, o Mainz - que recentemente subiu para a 1ª Divisão - ocupa a 5ª posição no campeonato, a seis pontos do líder Wolfsburgo. O Borussia é sétimo a oito pontos do líder. Veja todos os resultados da rodada: Sábado: Bayern Múnich 3 x 1 Friburgo Bochum 1 x 4 Werder Bremen Hannover 1 x 0 Schalke 04 Moenchengladbach 2 x 2 Hansa Rostock Wolfsburgo 2 x 1 Kaiserslautern Stuttgart 3 x 0 Bayer Leverkusen Nuremberg 1 x 2 Arminia Bielefeld 2 Domingo: Mainz 1 x 1 Borussia Dortmund Hamburgo 2 x 1 Hertha Berlim