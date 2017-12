Hertha, agora, admite querer Luizão Depois de negar na sexta-feira que não negociava a transferência de Luizão, o gerente de futebol do Hertha Berlim, Dieter Hoeness, admitiu nesta segunda-feira interesse na contratação do atacante, mas ressaltou que as negociações ?avançam? e o contrato ainda não está fechado. ?Falamos sobre possíveis opções de contrato e nos informamos do que nos interessava. Penso que o Luizão também terá outras opções?, disse. O dirigente garantiu ter uma cópia da decisão judicial que liberou o jogador para atuar em qualquer clube após rescindir contrato com o Corinthians e vai consultar a CBF para saber se não há impedimentos para uma eventual transferência do atleta. ?Queremos manter o contato e continuar as conversações?, garantiu Hoeness. Luizão retornou ao Brasil no sábado, após passar alguns dias na Alemanha e deve se apresentar ao Grêmio ainda esta semana, onde jogará até o início da Copa do Mundo de 2002, certo da convocação para a seleção brasileira do técnico Luiz Felipe Scolari.