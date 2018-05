Hertha arranca empate com líder Bayer Leverkusen Em situação difícil nesta temporada, o Hertha Berlin arrancou um importante empate, por 2 a 2, com o líder Bayer Leverkusen, nesta sexta-feira, na abertura da 16.ª rodada do Campeonato Alemão. Jogando em casa, o Hertha saiu na frente, levou a virada aos 44 minutos do segundo tempo, mas reagiu rapidamente e obteve o empate aos 46.