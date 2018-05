Hertha Berlim contrata zagueiro checo por empréstimo

O empresário do jogador, Pavel Zika, informou que o Hertha terá a opção de contratar o zagueiro em definitivo por três anos se conseguir evitar o rebaixamento no Campeonato Alemão. O atleta, de 25 anos, defendeu o Sparta Praga nesta temporada, também por empréstimo.

O acerto com o checo marca a terceira contratação recente do Hertha, que faz uma temporada decepcionante. O time é o lanterna do nacional, com apenas seis pontos, em 17 jogos, e tem grandes chances de ser rebaixado.

Para evitar a quadra, a diretoria do clube trouxe recentemente, também por empréstimo, o meia Levan Kobiashvili, da Geórgia, e o atacante grego Theofanis Gekas, que pertence ao líder do campeonato, Bayer Leverkusen.