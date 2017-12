Hertha Berlim nega acerto com Luizão O Hertha Berlim, da Alemanha, negou que já tenha acertado a contratação de Luizão, que viajou ontem ao país depois de ter conseguido na Justiça do Trabalho o direito de deixar o Corinthians. Segundo o diretor Dieter Hoeness, o clube alemão tem realmente interesse no atacante brasileiro, mas ainda não há nada concretizado.