Hertha Berlim tem interesse em Luizão Recuperado da contusão no joelho direito, o atacante Luizão, do Corinthians, voltou a despertar interesse no futebol alemão. A edição desta segunda-feira do jornal ?Bild? traz uma entrevista com dirigentes do Hertha Berlim que admitem uma troca com o brasileiro Alex Alves, atacante do clube. A indenização da transferência do jogador seria de aproximadamente US$ 14 milhões. Há dois anos no Hertha Berlim, Alex Alves garante não se sentir mais à vontade no clube e concedeu uma entrevista à imprensa alemã manifestando seu desejo de jogar no futebol espanhol ou italiano. "Gosto do Hertha, mas tenho que procurar algo melhor para evoluir como profissional. Espanha e Itália me fascinam e espero mostrar todo o meu potencial se aparecer uma oportunidade". Mas a diretoria do Hertha Berlim parece insatisfeita com alguns problemas que Alex Alves causou no clube. Recentemente, o jogador esteve suspenso do futebol por agressão e foi proibido pela diretoria de dirigir seu carro, já que estava com a documentação vencida. ?Com a carteira vencida aqui você não dirige?, disse um dirigente ao jogador. Trauma - Há seis meses em uma partida contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista, o atacante sofreu uma entorse no joelho direito e foram constatadas lesões no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral. Ele foi submetido a uma cirurgia e foi informado de que ficaria nove meses em recuperação. Na ocasião, o jogador estava a uma semana de assinar contrato com o Borussia Dortmund, por US$ 15 milhões e o negócio foi desfeito. Surpreendendo os médicos, Luizão retornou ao futebol após seis meses e já marcou quatro gols.