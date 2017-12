Hertha Berlin supera expulsão no início e surpreende o RB Leipzig no Alemão

O RB Leipzig desperdiçou neste domingo uma grande oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Alemão. Mesmo com um jogador a mais durante quase toda a partida, a equipe foi derrotada pelo Hertha Berlin por 3 a 2, em casa, pela 17ª rodada.

Assim, o RB Leipzig estagnou na quinta colocação com 28 pontos, dois atrás do vice Schalke 04 e a 13 do líder Bayern de Munique. Já o Hertha Berlin chegou aos 24 pontos e subiu para a décima colocação.

Mesmo diante do favoritismo adversário, o Hertha Berlin surpreendeu no início e abriu o placar logo aos cinco, com o atacante Davie Selke. O duelo, então, parecia que mudaria dois minutos depois, quando o zagueiro Jordan Torunarigha foi expulso. Ainda assim, a equipe visitante se organizou com um a menos e dominou a partida.

O segundo gol sairia ainda no primeiro tempo, aos 31, com o marfinense Salomon Kalou. E, novamente com Selke, o Hertha Berlin chegaria ao surpreendente 3 a 0 aos seis minutos da etapa final.

Will Orban, aos 23 minutos, e Marcel Halstenberg, já nos acréscimos, ainda descontaram para o RB Leipzig. Mas o time visitante se segurou após sofrer o segundo gol e consolidou o bom resultado.