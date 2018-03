Hertha Berlin vai dispensar Alex Alves A aventura de Alex Alves no Hertha está chegando ao fim. Dieter Hoeness, diretor-geral do clube de Berlim, disse hoje que o atacante brasileiro sairá assim que terminar a atual temporada na Alemanha. O dirigente se mostrou decepcionado com o jogador, contratado do Cruzeiro em 1999 por US$ 7,6 milhões. "É frustrante como um atleta com enorme potencial faça tão pouco", alegou. Alex teve início bom, mas seu desempenho caiu muito nos últimos tempos.