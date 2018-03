Hertha confirma contratação de Luizão Agora é oficial. O Hertha Berlim anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Luizão, que está na Alemanha e, inclusive, já assinou contrato por quatro anos - deve ganhar cerca de US$ 2,5 milhões por temporada. O clube alemão iniciou os contatos com o jogador brasileiro em março, depois dele ter ganho o passe na Justiça, em disputa com o Corinthians. Depois, ele ficou um período no Grêmio, de onde saiu antes do fim do compromisso, no começo do mês, para acertar finalmente sua transferência para o futebol europeu. Luizão foi apresentado justamente no dia do aniversário de fundação do Hertha, que completou 110 anos nesta quinta-feira. ?É um grande prazer para mim ter assinado este contrato?, afirmou o jogador de 26 anos, que participou do grupo que conquistou o penta na Copa da Ásia. No clube alemão, ele irá jogar ao lado de outros dois brasileiros: os atacantes Alex Alves e Marcelinho Paraíba.