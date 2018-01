Hertha contrata Marcelinho Paraíba O Hertha Berlim, equipe da Primeira Divisão do futebol alemão, anunciou neste sàbado a contratação do meia-atacante Marcelinho Paraíba, que defende o Grêmio, de Porto Alegre. O diretor do Hertha, Dieter Hoennes não quis revelar o valor da transação, mas garante que será menor que o que foi gasto na contratação do atacante Alex Alves, cujo passe custou US$ 8 milhões. De acordo com o dirigente, Marcelinho, de 25 anos, deverá se transferir para o clube alemão apenas em junho, ao final da temporada européia. Esta será a segunda experiência de Marcelinho na Europa. Recentemente ele jogou pelo Olympique de Marselha, na França, mas teve problemas com o técnico espanhol, Javier Clemente, e voltou para o Brasil.