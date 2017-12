Hertha e Leverkusen tropeçam e se afastam da briga pelo 2º lugar

Hertha Berlin e Bayer Leverkusen, dois dos concorrentes na briga pelo segundo lugar do Campeonato Alemão - o título parece na mão do Bayern de Munique - não voltaram bem da pausa de inverno. Neste sábado, pela 18.ª rodada, a equipe da capital empatou sem gols com o Augsburg em casa, enquanto o Leverkusen empatou em 1 a 1 com o lanterna Hoffenheim como visitante.

Ao ficar no empate, o Hertha foi a 33 pontos, em terceiro, enquanto o Leverkusen chegou a 28, em quinto. Os outros concorrentes para o segundo lugar são os xarás Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach, que se enfrentam no último jogo do dia no Alemão.

Quem voltou bem foi o Stuttgart, que saiu atrás do Colônia, fora de casa, e virou para 3 a 1, com gols de Didavi, Werner e Gentner. Com a segunda vitória seguida - a primeira foi antes da pausa para o inverno -, a equipe chegou aos 18 pontos e se afastou da zona de rebaixamento.

Em confronto de dois times que também brigam contra a degola, o Darmstadt 98 virou sobre o Hannover e venceu por 2 a 1 na casa do adversário, subindo para 21 pontos, enquanto o Hannover segue com 14, empatado com o Hoffenheim no último lugar.

Único mandante a vencer na rodada foi o Ingolstadt, que ganhou do Mainz por 1 a 0, num gol de pênalti. O novato da primeira divisão foi a 23 pontos, se aproximando exatamente do Mainz, que tem 24 e é o oitavo colocado. O Ingolstadt vem no 10.º lugar.