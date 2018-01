Hertha e St Pauli empatam sem gols No único jogo realizado hoje pelo campeonato alemão, o Hertha Berlim, time do atacante Marcelinho Paraíba, ex-Grêmio, não saiu de um empate sem gols diante do St. Pauli. Só falta um jogo para completar a rodada de estréia temporada 2001, entre Schalke 04 e Hansa Rostock, que será realizado no dia 21 de agosto. Acompanhe os resultados de ontem: 1860 Munique 0 x 4 Kaiserslautern; Stuttgart 0 x 0 Colônia; Energie Cottbus 1 x 0 Hamburgo; Friburgo 3 x 0 Werder Bremen; Borussia Dortmund 2 x 0 Nuremberg; Bayer Leverkusen 2 x 1 Wolfsburgo; Borussia Moenchengladbach 1 x 0 Bayern de Munique.