Hertha, Fulham e Panathinaikos avançam na Liga Europa

O Hertha Berlin garantiu a segunda vaga do Grupo D da Liga Europa ao derrotar o Sporting por 1 a 0, com gol de Kacar. A equipe disputava a vaga com o Heerenveen, que goleou o Ventspils, da Letônia, por 5 a 0, mas não avançou, pois precisava de um tropeço do time alemão para avançar.

No Grupo E, o Fulham avançou ao superar o Basel, na Suíça por 3 a 2, com dois gols de Zamora e um de Gera. Frei e Streller marcaram para o time da casa. A outra vaga da chave já era da Roma, que derrotou o CSKA Sofia por 3 a 0, em Bucareste. Os gols do triunfo foram marcados por Cerci, duas vezes, e Scardina.

O Panathinaikos avançou na Liga Europa ao derrotar o Dínamo Bucareste por 3 a 0. Os gols do triunfo do time grego foram marcados por Rukavina e Cissé, duas vezes. Também pelo Grupo F, o Sturm Graz venceu o Galatasaray, que já estava classificado, por 1 a 0.