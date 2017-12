Hertha goleia o Hamburgo por 6 a 0 O Hertha goleou neste domingo o Hamburgo por 6 a 0 no complemento da 26.ª rodada do Campeonato Alemão. O destaque da partida foi o belga Bart Goor, que marcou quatro gols. O brasileiro Marcelinho Paraíba também marcou. Na outra partida de hoje, o Schalke 04 consegui uma vitória apertada em casa contra o Stuttgart por 2 a 1. O dinamarquês Ebbe Sand marcou o gol da vitória aos 45 minutos do segundo tempo. O gol do Stuttgart foi marcado pelo brasileiro Adhemar, ex-São Caetano. O Schalke soma agora 48 pontos e está na quarta posição empatado com o Kaiserslautern. Com o término da rodada, o Bayer Leverkusen continuou na ponta com 53 pontos, seguido de perto pelo Borussia Dortmund, com 52, e o Bayern de Munique, com 50 pontos. No sábado, sete jogos abriram a rodada deste fim de semana. Conheça os resultados: Nurenberg 0 x 4 Werder Bremen St. Pauli 1 x 0 Freiburg Bayer Leverkusen 2 x 0 Cottbus Hansa Rostock 2 x 1 Kaiserslautern Borussia Dortmund 3 x 1 Borussia Moench Wolfsburg 5 x 1 Colônia