Hertha rescinde contrato de Luizão A equipe do Herta Berlín, penúltima colocada na 1ª Divisão do Campeonato Alemão, anunciou neste domingo a rescisão do contrato com o atacante brasileiro Luizão. O jogador, de 28 anos, tinha contrato até o final de 2006. Luizão, que se transferiu para o Hertha em 2002 depois de uma curta passagem pelo Grêmio de Porto Alegre, nunca conseguiu se firmar na equipe alemã. Por conta de uma série de contusões, jogou apenas 7 partidas na atual temporada e marcou só dois gols. O jogador, que recebia 2,5 milhões de euros por ano, deverá desembarcar no Brasil ainda neste domingo. O Corinthians e o Santos anunciaram interesse pelo atacante.