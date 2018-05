Hertha se reforça com o atacante grego Theofanis Gekas O Hertha Berlin acertou nesta quinta-feira a contratação do atacante Theofanis Gekas, que foi o artilheiro do Campeonato Alemão na temporada 2006/2007. O jogador foi cedido por empréstimo pelo Bayer Leverkusen, que possui o atacante, por uma valor não revelado.