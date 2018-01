Hertha vence a primeira no Alemão A rodada de final de semana do Campeonato Alemão iniciada no sábado com 7 partidas, foi concluída neste domingo com mais dois jogos. O Hertha Berlín conseguiu a sua primeira vitória na competição ao derrotar o Múnich 1860 por 2 a 1. Enquanto isso, o Energie Cottbus não passou de um empate com o Hansa Rostock sem abertura de contagem. O Campeonato Alemão tem a liderança do Kaiserslautern, com 18 pontos, seguido do Bayer Leverkusen com 14 e Bayer Munich, com 13. A exemplo do que aconteceu na rodada do Campeonato Italiano, os alemãos fizeram um minuto de silêncio antes de cada partida, em respeito às vítimas dos atentados terroristas nos Estados Unidos, na última terça-feira. Veja os resultados da rodada do Campeonato Alemão: Bayern Munich 1 x 0 Friburgo; Wolfsburgo 0 x 2 Stuttgart, Nuremberg 0 x 2 Kaiserslautern, Werder Bremen 1 x 1 Colonia, Hamburgo 3 x 3 Moenchengladbach, Bayer Leverkusen 3 x 1 St. Pauli e Schalke 04 1 x 0 Borussia Dortmund. Neste domingo: Hertha Berlín 2 x 1 Munich 1860 e Hansa Rostock 0 x 0 Energie Cottbus.