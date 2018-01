Hertha vence com 2 gols de Alex Alves Com dois gols do atacante brasileiro Alex Alves, o Hertha Berlin derrotou, neste domingo, o Monchengladbach, por 2 a 0, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. Com este resultado, o Hertha soma 32 pontos e ocupa a sétima colocação na classificação, que é liderad pelo Bayern de Munique, com 47. No outro jogo deste domingo, o Energie Cottbus bateu o Hannover por 3 a 0.