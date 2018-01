Hertha vence com gols de brasileiros Com um gol do meia Marcelinho Paraíba e outro de Nando Rafael, o Hertha Berlim bateu o Duisburg por 3 a 2, em casa, e subiu para a quarta colocação do Campeonato Alemão, com 11 pontos em seis rodadas. O líder é o Bayern de Munique, que venceu na terça e está com 18 pontos. Em Stuttgart, o Hamburgo derrotou o time da casa por 2 a 1 e assumiu a segunda posição da competição, com 14 pontos. Os outros resultados desta quarta foram: Kaiserslautern 0 x 2 Mainz, Nuremberg 1 x 1 Schalke 04 e Bayer Leverkusen 2 x 1 Colônia.