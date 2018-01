Hertha vence e é o quarto no Alemão O Hertha Berlim, dos brasileiros Marcelinho Paraíba e Gilberto, venceu fora de casa o Colônia por 1 a 0, com gol de Madlung, neste domingo, e pulou do sexto para o quarto lugar do Campeonato Alemão com 14 pontos, quatro a menos que o líder Bayern de Munique. O Colônia é o 10º, com nove. Em casa, o Stuttgart bateu o Kaiserslautern por 1 a 0, gol do ex-milanista Tomasson, e chegou à 11ª posição, também com nove. O Kaiserslautern é o 12º, com sete.