Hertha vence Mainz e se garante em 3º lugar antes de pausa de inverno do Alemão

Em boa fase, o Hertha acumulou a sua terceira vitória seguida e o quinto triunfo nas suas últimas seis partidas na competição nacional, que agora terá uma pausa de mais de um mês por causa do rigoroso inverno alemão. E o novo resultado positivo foi importante porque, poucas horas mais tarde, o Borussia Mönchengladbach bateu o Darmstadt por 3 a 2, também em casa, e foi aos 29 pontos na quarta posição.

O Hertha também manteve os cinco pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen, que no último sábado superou o Ingolstadt por 1 a 0, fora de casa, e assegurou a quinta posição. Também com os mesmos 27 pontos do Leverkusen após ter derrotado o Hoffenheim por 1 a 0, na última sexta-feira, o Schalke 04 é o sexto colocado.

Em um dos dois jogos deste domingo pelo Campeonato Alemão, o Hertha abriu o placar com o gol de Darida aos 34 minutos do primeiro tempo, antes de Salomon Kalou decretar o 2 a 0 ao 19 da etapa final.

Já no confronto em Borussia, o Mönchengladbach sofreu para confirmar o seu favoritismo, pois atuou com um homem a menos desde os 38 minutos do primeiro tempo, quando Granit Xhaka foi expulso. Dez minutos antes disso, Marcel Heller já havia aberto o placar para a equipe visitante com um gol de Marcel Heller.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aos 44 ainda da etapa inicial, porém, Lars Stindl empatou para o Mönchengladbach, que aos 6 do segundo tempo virou o placar com um gol de Haavard Nordtveit. Com um homem a mais em campo, o Mainz voltou a deixar tudo igual com Sandro Wagner marcando aos 22 minutos.

Entretanto, na base da raça e apoiado pela sua torcida, o Borussia assegurou o triunfo heroico com um gol de Oscar Wendt, aos 41 minutos. A derrota amargada no fim deixou o Darmstadt com 18 pontos na 13ª colocação, bem próximo da zona de rebaixamento, hoje encabeçada pelo Werder Bremen, 16º, com 15.

Após a pausa forçada de inverno, o Campeonato Alemão voltará a ser disputado apenas no dia 22 de janeiro, com o duelo entre Hamburgo e Bayern de Munique, líder disparado da competição, com 46 pontos. O Borussia Dortmund é o vice-líder, com 38.