Hexa de Schummy é o fato marcante de 2003 Ele ainda corre, mas já é lenda. Michael Schumacher entrou definitivamente para a história do automobilismo ao conquistar um inédito hexacampeonato no Mundial de Fórmula 1 deste ano, fato considerado o mais marcante do esporte mundial na Pesquisa Estado 2003. Com o feito, o piloto alemão da Ferrari bateu um recorde antigo, de Juan Manoel Fangio que havia conquistado seu quinto título na carreira em 1957 e não chegou a viver para ver sua marca ser batida. Apesar dos rumores, o piloto parece longe da aposentadoria e já fala em renovar seu contrato com a Ferrari, inicialmente previsto para 2006. Para este ano, os desafios devem ser grandes com McLaren, Williams e Renault reforçadas.