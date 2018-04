Heynckes confirma Alaba e Tolisso como dúvidas e vê jogo 'sem favoritos' com Real

O técnico do Bayern de Munique, Jupp Heynckes, confirmou nesta terça-feira que o lateral austríaco David Alaba e o meio-campista francês Corentin Tolisso são dúvidas do time para o jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, nesta quarta, às 15h45 (de Brasília), na Alemanha. Ao projetar o duelo, o comandante também o qualificou o mesmo como um embate "sem favoritos".

Em entrevista coletiva na Allianz Arena, palco do confronto com a equipe espanhola, o treinador avisou que só vai decidir horas antes da partida sobre a utilização dos dois jogadores. Alaba luta para se recuperar de uma lesão nas costas há algumas semanas e ficou fora do treinamento final realizado nesta terça, enquanto Tolisso tem um problema na canela de uma das pernas.

"Sobre David Alaba e Corentin Tolisso, eu decidirei amanhã pela manhã se eles serão incluídos no grupo que irá para o jogo", afirmou Heynckes, que já tem como desfalque de peso certo para este mata-mata o meio-campista chileno Arturo Vidal, que foi submetido a uma cirurgia no joelho direito no último dia 16 depois de se lesionar de forma grave em um treinamento.

"As equipes das semifinais da Liga dos Campeões têm de lidar com lesões. Arturo é para mim um jogador muito importante, por exemplo. Mas nós precisamos compensar esta perda", ressaltou o comandante.

Mesmo com os desfalques, Heynckes está otimista com a possibilidade de o Bayern obter uma boa vitória nesta partida de ida da semifinal, mas enfatizou: "Não há favoritos amanhã, embora eu tenha um bom sentimento em relação a nós".

O último título da Liga dos Campeões que o Bayern conquistou foi justamente sob o comando de Heynckes, em 2013, e ele aposta no bom momento vivido pelo seu time, campeão alemão por antecipação com sobras nesta temporada e vencedor de oito das dez partidas disputadas até agora nesta edição da competição continental.

"Em uma semifinal com times com tanta tradição na Liga dos Campeões como estes não há um favorito. Você poder dizer que o Real venceu os dois últimos títulos de forma seguida e talvez tenha uma vantagem, mas nós estamos em uma condição muito boa", lembrou o treinador. "Ganhamos o Campeonato Alemão, estamos na final da Copa da Alemanha, estamos fazendo uma temporada fora de série e queremos coroá-la com a passagem à final", reforçou.