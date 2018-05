Heynckes confirma Neuer no banco do Bayern na final da Copa da Alemanha

Horas depois de o Bayern de Munique anunciar Manuel Neuer entre os relacionados para a decisão da Copa da Alemanha, o técnico Jupp Heynckes confirmou na tarde desta sexta-feira que o goleiro ficará no banco da equipe. Ele será opção para o duelo diante do Eintracht Frankfurt, neste sábado, em Berlim.

"Ele (Neuer) vai estar no elenco, mas não vai jogar desde o começo", declarou Heynckes. Com isso, o treinador confirmou que Ulreich seguirá como titular do gol do Bayern na decisão de mais um torneio.

Neuer está há oito meses afastado dos gramados. O goleiro se recuperou de uma fratura no pé esquerdo, cujo processo de reabilitação demorou mais do que o esperado. Sua última partida foi em setembro.

Por isso, Neuer se tornou também uma preocupação para a seleção alemã. Mas, às vésperas da Copa do Mundo, Heynckes apostou que o goleiro estará em forma para ser o titular da seleção na Rússia. "Manuel tem uma presença e uma autoridade que dificilmente qualquer um possa rivalizar no gol. Ele estará de volta em seu modo de competição relativamente em breve."

Curiosamente, no sábado o Bayern terá pela frente seu futuro comandante. Niko Kovac, do Eintracht Frankfurt, já foi confirmado como novo técnico do time bávaro para a próxima temporada, substituindo justamente Heynckes. Apesar da situação inusitada, o croata negou qualquer incômodo. "Queremos vencer a final. O que acontecerá depois não importa", afirmou.

Kovac pode dar ao clube seu primeiro título em 30 anos, desde a conquista justamente da Copa da Alemanha em 1987/1988. "Seria uma explosão de emoções para Frankfurt e nossa torcida. A final é um presente de despedida. Tive muitos bons momentos, então fica um gosto um pouco amargo, mas também doce", comentou.