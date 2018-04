Heynckes diz que Bayern está pronto para segurar pressão do Sevilla na Liga

Depois de assegurar o hexa do Alemão com seis rodadas de antecedência no sábado, o Bayern de Munique volta a campo nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), em casa, para confirmar a vaga na semifinal da Liga dos Campeões. O time alemão venceu o jogo de ida contra o Sevilla por 2 a 1, fora, e se garante na próxima fase com um empate.

O técnico Jupp Heynckes disse que espera por um adversário buscando o gol desde o início. "Quando você perde o primeiro jogo em casa, você precisa assumir alguns riscos, procurar o ataque e tomar a iniciativa. O Sevilla vai fazer isso", afirmou.

Portanto, ele disse ter alertado a equipe para evitar essa pressão. "Sabemos como o Sevilla irá pressionar e reagiremos de acordo. Vamos tentar jogar como sempre jogamos em casa. O clima é muito bom entre os jogadores e estamos preparados para alcançar as semifinais", afirmou

Sobre o Sevilla, Heynckes destacou o retorno do meia Ever Banega, que ficou fora do jogo de ida por contusão. "É o coração da equipe". No Bayern, o treinador contará com o retorno de David Alaba, recuperado de problema muscular.

O jogador, no entanto, começará a partida no banco de reservas. "Ele está bem. Terminou o treino sem problemas. Mas por ficar fora de outros treinos convém dar mais tempo", disse o treinador. O brasileiro Rafinha deverá ser escalado em seu lugar na lateral direita.