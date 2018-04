Heynckes prevê Bayern liderando 'nova era' na Europa

"O Bayern terá que provar que pode continuar a conquistar estes títulos no futuro, o que acho bem possível. Acho que uma nova era está começando sob a égide do Bayern de Munique", projetou o treinador, ao deixar escapar que o clube está finalizando a negociação com Lewandowski.

"Meu sucessor vai assumir um time que está funcionando perfeitamente. Sabemos que Mario Goetze vai se juntar ao clube e acho que Lewandowski não vai demorar para chegar também", afirmou. Os dois jogadores defenderam nesta temporada as cores do Borussia, superado na final da Liga dos Campeões, neste sábado, em Wembley. Goetze, que não entrou em campo, já está confirmado no Bayern.

Já as conversas sobre uma eventual transferência de Lewandowski não haviam sido confirmadas até agora por nenhum dos dois clubes. O atacante foi um dos principais jogadores da temporada europeia. Ele surpreendeu a todos ao marcar quatro gols no primeiro jogo da semifinal da Liga, contra o Real Madrid. Foi esta vantagem que encaminhou a classificação do Borussia à grande final.

Enquanto os reforços chegam ao Bayern, Heynckes se aproxima da despedida no clube. "Hoje, com este clima, a mídia, as expectativas para o jogo, está muito difícil", afirmou, referindo-se a sua saída. O treinador será substituído por Josep Guardiola, que deve assumir o cargo no próximo mês.

Heynckes deixará o clube oficialmente no próximo fim de semana, após a final da Copa da Alemanha. O Bayern vai enfrentar o Stuttgart, em Berlim. Se faturar mais este título, o time garantirá a tríplice coroa, por já ter vencido também o Campeonato Alemão.