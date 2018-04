Heynckes promete manter Bayern ofensivo contra Barça

O treinador sabe da força que o Barça tem quando joga em casa e acredita que é cedo para pensar que seu time possa jogar de forma defensiva, apenas esperando os contra-ataques para matar o adversário.

"Não queremos mudar o nosso tipo de jogo. Queremos jogar para marcar. Não somos um time só para defender. Temos uma boa defesa, mas somos um time que joga no ataque e assim vamos tentar fazer amanhã (quarta) no Camp Nou", disse Heynckes em entrevista coletiva concedida em Barcelona.

A vocação ofensiva do atual Bayern foi exaltada pelo comandante até porque que, se marcar ao menos uma vez, o time alemão obrigará o rival espanhol a fazer no mínimo seis gols para se classificar à final da Liga dos Campeões. E o fato de o Barcelona contar com Messi, um "jogador extraordinário", como destacou Heynckes nesta terça, faz o treinador apostar que a melhor estratégia é buscar os gols, e não assumir o risco de sofrê-los primeiro.

"Temos de levar em conta o rival. Somos um time que tem joga em um nível muito alto e teremos um grande rival pela frente, mas não vamos nos posicionar de forma defensiva amanhã. Somos capazes de marcar gols no Camp Nou", enfatizou.