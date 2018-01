Hicks: assessoria desconhece reunião A Kekst Company, empresa de Comunicações e de Relações Públicas contratada pelo fundo de investimentos Hicks, Muse, Tate & Furst (HMTF), não soube informar sobre a reunião que aconteceria hoje em Nova York entre os diretores da HMTF para decidir o futuro do contrato de gestão do Corinthians. Roy Winnick, porta-voz da Kekst Company, disse à Agência Estado que não sabe "até o momento qual será a posição da HMTF nos times de futebol brasileiros". Indagado sobre a reunião que estava prevista para hoje em Nova York e o possível desligamento da HMTF do Corinthians e do Cruzeiro, Winnick disse que havia contactado os diretores da Hicks Muse, mas que até às 15h30 de Nova York (17h30 em Brasília) não havia recebido qualquer retorno da HMTF a quem representa. Apesar da Hicks Muse ter sede em Dallas, no Texas, a sua empresa de Comunicações e de Relações Públicas, Kekst Company, fica em Nova York.