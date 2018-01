Hicks e Corinthians: fim está próximo A Hicks Muse, parceira do Corinthians, deu ontem mais um sinal de que está com os dias contados no Parque São Jorge. Depois da quebra da PSN, anunciada oficialmente na quarta-feira, a empresa norte-americana se desfez de 49% das ações da Traffic, empresa de marketing esportivo de propriedade do jornalista J. Hawilla. Detalhe: para reaver as ações que custaram uma fortuna à Hicks Muse há dois anos e oito meses, a Traffic desembolsou apenas R$ 1. Leia mais no Jornal da Tarde