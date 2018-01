Hicks Muse faz seguro para Luizão A empresa de Fundos de Pensão Hicks Muse, patrocinadora do Corinthians, anunciou nesta terça-feira que vai fazer uma apólice de seguro para o atacante Luizão defender o clube paulista até o dia 30 de junho. O jogador foi negociado com o clube alemão Borussia Dortmund, da Alemanha, por US$ 15 milhões. Com o documento, o técnico Wanderley Luxemburgo vai poder escalar o atacante para o clássico contra a Portuguesa, no domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2001.