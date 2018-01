Hicks: parceria garantida até a copa Por mais que a Hicks enfrente dificuldades para sobreviver sem o dinheiro da matriz em Dallas, dificilmente a parceria com o Corinthians será rompida no primeiro semestre. A questão é matemática: quase todos os contratos de patrocínio assinados com o Corinthians - cuja renda é revertida para a Hicks - vencem em junho. Além disso, junho é também o mês da Copa do Mundo, e pelo menos dois jogadores da Hicks devem disputar a competição: Luizão, do Corinthians, e Sorín, do Cruzeiro. Leia mais no Jornal da Tarde