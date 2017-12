Hicks suspende pagamento de juros A empresa argentina CableVision SA, subsidiária da norte-americana Hicks, Muse, Tate & Furst (HMTF), anunciou que deixou de fazer um pagamento de juros de US$ 6,25 milhões relativo a uma emissão de US$ 100 milhões em bônus para 2003. Os títulos têm cupom de 12,5%. Em comunicado enviado à Bolsa de Buenos Aires, a CableVision atribui o não-pagamento às restrições a retiradas bancárias impostas pelo governo argentino. "Todas essas medidas afetaram os fluxos de dólares para a CableVision. Como resultado dessas medidas, várias empresas, entre elas a CableVision, têm sido incapazes de fazer pagamentos de juros ou do principal de suas dívidas em dólar. A CableVision está analisando com seus assessores alternativas para superar essa situação, dentro das condições legais, políticas e econômicas atuais da Argentina", diz o comunicado. No Brasil, a Hicks é patrocinadora do Corinthians e do Cruzeiro. A empresa investiu, nos últimos três anos, cerca de US$ 15 bilhões na América Latina e teve grande prejuízo, principalmente na Argentina, onde depositou cerca de U$ 5 bilhões.