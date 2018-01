Hiddink admite que deve ir para a Rússia depois da Copa O técnico holandês Guus Hiddink admitiu nesta segunda-feira que tem praticamente tudo certo para trocar a Austrália (segunda adversária do Brasil na Copa do Mundo deste ano) pela Rússia depois da Copa. "Nós estamos trabalhando nos detalhes finais do contrato e creio que dará tudo certo", disse. O desafio do técnico - campeão holandês no último domingo com o PSV -, será levar a Rússia à Copa de 2010, na África do Sul. Na atual, os russos disputaram as Eliminatórias européias mas não conseguiram a classificação.