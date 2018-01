Hiddink celebra 'reação' do Chelsea em empate e elogia Diego Costa

O Chelsea não passou de um empate em casa diante do Watford, neste sábado, por 2 a 2, mas o estreante do dia ficou satisfeito com o que viu em campo. O técnico Guus Hiddink, substituto de José Mourinho, comandou o time londrino pela primeira vez e mesmo que o resultado não tenha sido o esperado, elogiou a reação de seus comandados, que chegaram a estar perdendo por 2 a 1.

"Foi importante que o time tenha reagido depois de sair perdendo por 2 a 1, especialmente contra um Watford defensivo e muito bem organizado. A reação também foi importante pensando no passado recente do clube", considerou.

Hiddink foi além e garantiu que seus comandados mereciam a virada, principalmente por terem perdido um pênalti, que o brasileiro Oscar chutou por cima. "É claro que quando você está perto do fim do jogo e tem um pênalti para selar um merecido 3 a 2, na minha opinião, é decepcionante em termos de pontos, mas temos que analisar o jogo todo e o Watford merece muito respeito."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grande destaque do dia no Chelsea foi o atacante Diego Costa. Depois de uma longa sequência sem marcar, o brasileiro naturalizado espanhol foi às redes duas vezes. Por coincidência ou não, o jejum de gols só terminou depois que seu desafeto Mourinho foi demitido.

"Ele se focou no que ele é bom e é muito perigoso, o que é importante, não perder energia extra que você não precisa. Ele fez seus dois gols perfeitamente", exaltou Hiddink. "Ele não joga segunda (contra o Manchester United), o que significa que precisamos pensar em uma solução. É uma pena, após um desempenho bom."