Hiddink diz que não "dará adeus" no jogo contra a Croácia O técnico da seleção australiana, o holandês Guus Hiddink, revelou nesta quarta-feira que está confiante na classificação para as oitavas-de-final da Copa e espera que seus jogadores tenham muita atenção na marcação, para poder evitar o ataque croata. "Esse jogo é muito perigoso, pois a Croácia precisa vencer. Você deve ter controle da partida e saber a melhor hora para atacar e matar o jogo. A nossa principal arma serão os contra-ataques", revelou o holandês. Hiddink, que após a Copa vai assumir o comando da Rússia, avisou que a Austrália não veio disputar a competição apenas para jogar a primeira fase. "Não vamos dizer adeus no jogo contra a Croácia. Temos um sonho e vamos em busca dele. Por sinal, ele está muito perto". A Austrália precisa vencer o jogo contra a Croácia - que será disputado nesta quinta-feira - para se classificar. Caso a partida termine empatada, os australianos só ficarão de fora das oitavas-de-final se o Japão derrotar o Brasil por 3 a 0.