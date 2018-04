Hiddink segue otimista sobre renovação de contrato com Rússia O técnico da seleção de futebol da Rússia, Guus Hiddink, segue otimista quanto a possibilidade de renovar seu contrato com a equipe, apesar de seu empresário ter dito que estava infeliz com os processos de negociação. O empresário de Hiddink acusou o presidente da federação de futebol do país, Vitaly Mutko, de paralisar a negociação da renovação de contrato do seu cliente. "Não vejo a situação como normal. É estranho, para se dizer o mínimo", disse Cess van Nieuwenhuizen, segundo o jornal Sovietsky Sport. "Foi o senhor Mutko que disse que queria a permanência de Guus como técnico da Rússia, mas ele não fez nada desde então." "Eu ajudei Guus a assinar muitos contratos diferentes com várias federações de futebol, mas nunca estive em uma situação como essa antes", acrescentou o agente. "Se eles não querem Hiddink como técnico, eles deveriam dizer e então procurar outra pessoa", acrescentou. Entretanto, Hiddink, que classificou a Rússia para a Eurocopa de 2008 em um grupo difícil com Croácia e Inglaterra, disse que espera assinar um novo contrato em breve. "Não há mudança nos meus planos", disse ele à Reuters por telefone a partir da Holanda, nesta terça-feira. "Nós apertamos a mão com Mutko pouco antes do jogo com a Inglaterra. Dei minha palavra a ele e sempre mantive a minha palavra", acrescentou. Hiddink concordou no início do mês passado em renovar seu contrato até 2010, encerrando as especulações de que trocaria de emprego no futuro próximo. A federação inglesa publicou um comunicado em seu site oficial nesta terça-feira, afirmando que está envolvida na negociação com Hiddink e seus advogados sobre a renovação de contrato.