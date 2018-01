Hiddink será o técnico da Rússia depois da Copa Atualmente na seleção australiana, o holandês Guus Hiddink irá assumir a Rússia depois da Copa do Mundo da Alemanha. O anunciou foi feito por Vitali Mutkó, presidente da União Russa de Futebol (UFR), pouco antes do amistoso desta quarta-feira contra o Brasil, em Moscou. Além de classificar a Austrália - que está no grupo do Brasil na Copa, ao lado de Japão e Croácia -, Hiddink se destacou ao comandar a seleção da Coréia do Sul, que conseguiu chegar às semifinais do Mundial de 2002. O presidente da UFR planejava que o novo técnico já trabalhasse nas partidas amistosas contra Brasil e Espanha. Mas isso não foi possível. Para esses dois jogos, a Rússia será comandada pelo técnico interino Alexandr Borodiuk. "O treinador tinha que ser estrangeiro porque não há técnicos aqui (na Rússia) com capacidade para assumir a seleção", explicou Mutkó. A seleção da Rússia estava sem treinador desde o dia 8 de novembro, quando Yuri Siomin pediu demissão, depois que a seleção não se classificou para a Copa da Alemanha.