Hiddink vê Pato 'ansioso' por estreia e admite escalá-lo nesta terça

"O Pato está ansioso e há uma competição saudável entre os centroavantes, com o Diego (Costa) como número um. É uma atmosfera muito boa", declarou o treinador. Hiddink elogiou o brasileiro e sua evolução física desde que chegou por empréstimo junto ao Corinthians há cerca de um mês.

Pato vinha atuando normalmente pelo São Paulo no ano passado, mas não participou de toda a pré-temporada do Corinthians neste início de 2016. O jogador, sem clima no clube paulista, negociava com diversas outras equipes até finalmente acertar com o Chelsea no fim de janeiro. Por isso, sua forma física não era das melhores.

"Ele não está pronto para atuar por 90 minutos, mas está pronto para jogar parte da partida. É por isso que eu disse que na situação dele era melhor tê-lo por empréstimo, para que ele pudesse se acostumar com o clube e o clube pudesse fazer um julgamento correto de seus desempenhos", opinou Hiddink.

Apesar de elogiar a evolução de Pato, o técnico holandês admitiu a preocupação de não sobrecarregá-lo neste início de caminhada pelo clube. "Nós precisamos ser cuidadosos com alguns jogadores para que eles não se submetam a exageros em suas cargas físicas."