Hierro recebe homenagem do Real Madrid A diretoria do Real Madrid prestará uma homenagem, antes do clássico contra o Atlético, neste domingo, a um dos mais importantes jogadores da história do clube: Fernando Hierro. O ex-capitão, que anunciou a sua aposentadoria há poucos dias, dará o toque inicial e assistirá ao jogo da tribuna de honra do estádio Santiago Bernabeu. O zagueiro, de 37 anos, jogou sua última partida oficial no domingo passado, quando ajudou o Bolton a terminar o Campeonato Inglês na sexta colocação e conseguir uma vaga na Copa da Uefa. Hierro receberá também uma camiseta comemorativa e alguns de seus melhores momentos no Real Madrid serão mostrados nos telões do estádio. O ex-capitão jogou 14 temporadas pelo clube de Madri. Mesmo com três títulos da Copa dos Campeões da Europa no currículo, Hierro foi mandado embora em 2003, quando se transferiu para o Al Rayyan, do Quatar. Ficou um ano no Oriente Médio e, então, jogou sua última temporada na Inglaterra.