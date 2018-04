Higuaín lamenta tropeço, mas mantém fé no Real Madrid

No domingo, o Real Madrid empatou por 0 a 0 com o Osasuna e permaneceu em segundo lugar no torneio, dois pontos atrás do líder Barcelona. O atual campeão espanhol empatou por 1 a 1 com o Villarreal no sábado e poderia ter sido ultrapassado.

"Tivemos as oportunidades para ganhar e não soubemos aproveitar. É uma pena", disse Higuaín, que já pensa na próxima rodada, quando o Real Madrid receberá o Mallorca. "O importante agora é seguir trabalhando e preparar para o jogo com o Mallorca para conquistar os três pontos".

Otimista, Higuaín acredita que a tabela do segundo turno favorece o Real Madrid na luta pelo título espanhol. "[Enfrentaremos] quase todas equipes difíceis em casa, enquanto o Barcelona os tem fora".