Higuaín se destaca e Napoli aumenta crise da tetracampeã Juventus

Atual vice-campeã europeia e dona dos últimos quatro títulos do Campeonato Italiano, a Juventus segue em uma crescente crise. Neste sábado, a equipe de Turim foi derrotada pelo Napoli por 2 a 1, no estádio San Paolo, com uma falha do brasileiro no segundo gol adversário.

Após seis rodadas, a Juventus tem apenas uma vitória, soma cinco pontos e ocupa a 13ª colocação no Campeonato Italiano. Já o Napoli, que perdeu apenas na estreia na competição, saltou do 12º para o oitavo lugar, com nove pontos.

Na partida, o Napoli abriu o marcador aos 26 minutos do primeiro tempo com Insigne. O atacante tabelou com Higuaín e chutou rasteiro no canto direito de Buffon, que não alcançou.

Perdida em campo e pressionada, a Juventus cedeu o segundo gol em um passe errado do meia Hernanes na defesa. Aos 17 minutos da etapa complementar, O brasileiro tocou "para ninguém" na intermediária e Higuaín apareceu para dominar, invadir a área e bater forte para o fundo das redes.

Na jogada seguinte, Mario Lemina descontou para os visitantes. O jogador recebeu cruzamento rasteiro do lado esquerdo e, sozinho, completou para o gol, mas não conseguiu liderar uma reação da equipe.

Pela sétima rodada do Italiano, em 4 de outubro, a Juventus recebe o Bologna, enquanto o Napoli pega o Milan fora de casa. No meio da semana, entretanto, os times têm compromisso pelas competições continentais. A Juventus enfrenta o Sevilla, em casa, pela Liga dos Campeões, e o Napoli vai à Polônia encarar o Légia Varsóvia, pela Liga Europa.