Higuaín vai desfalcar o Real Madrid por três semanas

Depois de ser submetido a um exame de ressonância magnética, o jogador argentino soube que sofreu uma lesão muscular na perna esquerda. O tempo estimado de recuperação é de três semanas.

Ao lado do português Cristiano Ronaldo, Higuaín é o artilheiro da equipe na atual temporada, com 13 gols marcados, sendo 11 no Campeonato Espanhol e dois na Liga dos Campeões da Europa. Com a ausência do argentino já confirmada nos próximos confrontos contra Athletic Bilbao, Málaga e La Coruña, pelo Espanhol, o francês Benzema deverá ganhar nova chance como titular do ataque.

Em meio aos problemas com desfalques, o Real Madrid segue na briga direta pela liderança do Campeonato Espanhol. O time está na vice-liderança da competição, com 41 pontos, dois atrás do Barcelona.