Higuita, 41 anos, vai jogar no Equador O time da Primeira Divisão equatoriana Aucas anunciou hoje seu novo reforço para 2004. Trata-se do polêmico e extrovertido goleiro colombiano René Higuita, que tem 41 anos e ainda não pendurou as chuteiras. O goleiro tem contrato com o Morelia, do México, e acertou transferência por empréstimo. A contratação foi um pedido do técnico da equipe, o também colombiano Luis Fernando Suárez.